Construction et pose de Piscine bois Hawaii 750 x 425 cm

caractéristiques de la piscine bois

Piscine paroi acier habillage bois Hawaii installée par un constructeur de maison bois à perpignan Dimensions 7,50 x 4,25 x 1,32 mVolume d'eau: 28 050 litresPiscine paroi acier habillage bois HawaiiLivré couleur Pin naturel traité par autoclave classe IV.Jambes de force non apparentes.Liner traité anti-ultraviolet avec rail d’accroche pour faciliter la pose.Tôle laminée à froid et traité par galvanisation.Escalier bois sécurité.Échelle inox 3 marches.Montage et démontage facile.Liner: Pvc de 75/100ième avec friseFiltration: Groupe 7,00m3/h système NF P90-318Accéssoires fournis:Filtre à sable + escalier bois sécurité + Échelle inox